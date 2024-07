Genova – Partivano dal centro storico e portavano la droga direttamente a casa dei tossicodipendenti che la ordinavano. Lo hanno scoperto a Pegli i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali che hanno arrestato due uomini di 20 e 50 anni che avevano avviato un curioso servizio di consegne a domicilio.

Invece di trasportare pietanze e pizze, i due consegnavano la droga a domicilio.

Al momento di entrare in un palazzo sono stati bloccati e subito sottoposti a perquisizione personale dalla quale è scaturito che erano in possesso di 50 dosi di Cocaina-crack, 12 in bocca al ventenne appena sceso dall’auto e il resto occultato nel veicolo, e di 445,00€ verosimilmente frutto dell’attività illecita.

Droga, contanti e auto sono stati posti sotto sequestro.