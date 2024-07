Genova – Verranno celebrati oggi, alle 15, nella parrocchia di Santa Maria delle Grazi, a Sampierdarena, i funerali di don Mario Colella, morto ieri a 73 anni.

Amici e familiari daranno l’ultimo saluto al parroco che per primo aprì le porte della sua chiesa per ospitare i Migranti e per ringraziare in qualche modo per le tante iniziative benefiche e per la “porta sempre aperta” di una Chiesa che è sempre stata un punto di riferimento per il quartiere e non solo.

Don Mario Colella, cappellano marittimo e sacerdote della chiesa di Santa Maria delle Grazie, non si è mai voltato dall’altra parte quando si verificava una ingiustizia o se c’era da aiutare il prossimo in qualunque modo ed anche per questo la sua memoria resterà a lungo e il suo esempio, si spera, verrà seguito da tante altre persone.