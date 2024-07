Genova – Sono gravi le condizioni della persona travolta ieri sera, intorno alle 22,30 in via Bobbio, nel quartiere di Marassi, in ValBisagno, mentre attraversava la strada.

La persona si trovava all’altezza del civico 9 quando un’auto l’ha centrata in pieno facendola cadere rovinosamente a terra.

Subito soccorsa da alcuni passanti, la persona è stata poi stabilizzata dal personale dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce Verde di San Gottardo e infine trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul posto anche il personale della polizia locale che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.