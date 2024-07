Genova – Andranno a processo i due giovani di 22 e 24 anni, pallanuotisti di serie A1, accusati da una ragazza di violenza sessuale di gruppo e di lesioni. Il giudice per le indagini preliminari li ha rinviati a giudizio dopo le indagini, delicate, avviate ascoltando la ragazza che ha denunciato di essere stata indotta a bere durante una serata e di aver accettato di seguire i due a casa di uno di loro e di essere stata qui aggredita e violentata e ripresa con un cellulare durante gli atti sessuali subiti. La giovane aveva dovuto ricorrere alle cure dei medici per lesioni causate durante i rapporti e aveva trovato il coraggio di denunciare tutto.

I due, studenti universitari con una carriera sportiva di tutto rispetto e presenze anche nella nazionale, respingono ogni addebito sostenendo che la ragazza li abbia seguiti volontariamente a casa e che fosse consenziente ai rapporti avuti con i due e sarà ora il Tribunale a stabilire una verità processuale su quanto avvenuto.

I due giovani sono accusati anche di aver diffuso video di altri rapporti con giovani e, in un caso, addirittura con una minorenne.