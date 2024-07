Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Matteo Biava, il ragazzo di Sestri Ponente trovato morto nel suo letto dal padre.

Una morte misteriosa poiché sembra che il ragazzo non soffrisse di particolari patologie e godesse di ottima salute.

E’ stato il padre, non vedendolo alzarsi, a fare la macabra scoperta e a chiamare immediatamente i soccorsi che purtroppo però si sono rivelati inutili.

Il giovane era già morto quando l’ambulanza ha raggiunto la sua abitazione in via Negroponte.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che non hanno trovato elementi che possano giustificare il decesso.

Il corpo sena vita del ragazzo è stato portato in obitorio per le valutazioni medico legali e solo l’autopsia, probabilmente, potrà chiarire quello che è successo.

Sconvolti i genitori, la fidanzata e i colleghi di lavoro, nel Porto, dove il giovane era conosciuto e stimato.