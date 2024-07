Varazze (Savona) – Grave incidente nella notte in via Parasio dove l’auto condotta da un 70enne è finita contro un muro con un impatto violentissimo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e l’uomo è stato estratto dalle lamiere in cui era rimasto incastrato ed è stato affidato alle cure del personale medico di soccorso.

Stabilizzato, l’automobilista è stato trasferito con la massima urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, il più grave.

Al momento non è chiaro cosa abbia provocato l’incidente. Forse un malore o un colpo di sonno hanno giocato un ruolo nella vicenda.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto da parte della polizia locale.

La persona alla guida della vettura sarebbe grave.