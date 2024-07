Genova – Non si fermano le passeggiate notturne delle famigliole di cinghiali. Le ultime segnalazioni arrivano dal quartiere di Borgoratti e di Marassi.

Nel levante genovese i cinghiali a passeggio sono stati avvistati in via Sapeto, intorno a mezzanotte e mezzo e subito è scattata la messaggistica della polizia locale che ha segnalato la presenza degli animali per evitare incidenti per automobilisti e motociclisti.

Intorno all’una, invece, l’ormai consueta famigliola che gira per le alture di Marassi è stata avvistata in via Zena.

Anche in questo caso è stato inviato il messaggio di allerta ed inviata una pattuglia per garantire la sicurezza dei passanti.

(foto di Archivo)