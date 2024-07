Ancora una giornata di bel tempo e sole in Liguria. Stabilità interrotta domani da una veloce perturbazione che raggiungerà la nostra regione nella giornata di domani, domenica 21 luglio, per poi allontanarsi velocemente. L’inizio della nuova settimana, lunedì, sarà accompagnato di nuovo dal tempo soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 20 Luglio 2024

Soleggiato e stabile ovunque. Addensamenti cumuliformi nelle aree interne con qualche rovescio o breve temporale nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti deboli in regime di brezza

Mare quasi calmo o poco mosso

Temperature pressoché stazionarie, umidità in lieve calo

Sulla costa temperature minime tra +21/+23°C e massime tra +27/+31°C

Nell’interno temperature minime tra +16/+20°C e massime tra +26/+33°C