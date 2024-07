Un nuovo rialzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, riporta condizioni di stabilità e temperature nuovamente in aumento in questo nuovo inizio settimana, con qualche temporale pomeridiano localizzato su Alpi e Appennini.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 22 Luglio 2024

A partire dalla mattinata, la rotazione delle correnti ai quadranti settentrionali, favorirà la pulizia quasi totale dei cieli dalla nuvolosità.

Nelle ore pomeridiane sarà possibile lo sviluppo di qualche temporale sull’Appennino di levante e sulle Alpi marittime. Cieli sereni o velati su tutta la regione entro sera.

Venti moderati dai quadranti settentrionali su tutta la regione, con rinforzi locali sulle vallate del Savonese centro-orientale e del Genovesato. Rotazione a Libeccio entro il tardo pomeriggio con rinforzi al largo.

Mare poco mosso sul settore centrale, mosso al largo e sulle coste dell’Imperiese e dello Spezzino entro sera.

Temperature in calo le minime nell’entroterra e lievemente in calo sulla costa, massime in aumento sia sulla costa che nell’entroterra per fenomeni di compressione locale.

Sulla costa temperature minime tra +18/+25°C e massime tra +26/+34°C

Nel’interno temperature minime tra +11/+20°C e massime tra +22/+35°C