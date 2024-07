Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Fabrizio Bruzzone, 37 anni, l’uomo ritrovato ormai cadavere in mare, nel tratto di costa davanti ai Mulini di Crevari, a Voltri.

Il corpo è stato identificato ufficialmente dai familiari che ne avevano denunciato la scomparsa proprio nelle ore in cui, a Voltri, si recuperava il corpo segnalato da un passante tra gli scogli.La tragedia si sarebbe consumata in mare e forse Fabrizio Bruzzone si è sentito male mentre faceva il bagno e le onde lo hanno trascinato contro gli scogli.

I segni di ferite lacero contuse sul corpo sarebbero riconducibili all’azione delle onde ma il magistrato che segue il caso dovrebbe ordinare l’autopsia e i controlli medico legali di routine per accertare le cause della morte.

Cordoglio nella delegazione di Voltri per la morte del giovane che era conosciuto.