Belluno – E’ Michela Onali Santoni, psicologa di Lavagna di 34 anni, la vittima della frana che si è registrata domenica, nel tardo pomeriggio, lungo il Vallon del Froppa. La donna è stata travolta da un enorme masso che si è distaccato dalla montagna e che l’ha travolta mentre stava facendo un’escursione con amici nel Bellunese, in Veneto.

L’allarme è stato lanciato proprio dai compagni di escursione che hanno chiamato terrorizzati il 112 chiedendo disperatamente aiuto per l’amica scomparsa sotto i sassi della frana.

Il Soccorso alpino di Pieve di Cadore e del Centro Cadore, con un elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto rapidamente il luogo ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Il gruppo era partito al mattino dal Rifugio Baion e aveva raggiunto Forcella Baion per poi scendere nel Vallon da Rin e risalire a Forcella Marmarole.

Il gruppo di escursionisti era poi passato dal Bivacco Fanton e stava scendendo il Vallon del Froppa diretto al Rifugio Chiggiato quando, avrebbero sentito un forte boato e poco dopo un enorme masso ha colpito Michela Onaii Santoni uccidendola sul colpo.

Le operazioni di recupero del corpo sono state rese difficili dalla fitta nebbia scesa nella zona e dal maltempo.