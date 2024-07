Genova – E’ uscito da casa la mattina del 24 luglio e non è più tornato. Un appello attraverso la trasmissione Chi l’ha visto e la sua pagina Facebook, per ritrovare Dario, 26 anni che da giorni non da notizie di se lasciando la famiglia, i parenti e gli amici senza parole e con una preoccupazione che diventa ogni giorno più forte.

Dario è alto 1.80, di corporatura robusta, occhi e capelli castani. Al momento della sua scomparsa indossava pantaloni tuta color grigio chiaro e scarpe da ginnastica.

Il ragazzo ha con se il cellulare ma dal 24 luglio resta spento o risulta irraggiungibile.

Familiari e amici chiedono a chi avesse notizie di Dario di chiamare subito il 112 o il numero della trasmissione Chi l’ha visto, anche in forma anonima o, se lo incontrano, di chiamare il 112 restando in contatto visivo con lo scomparso per poter riferire gli spostamenti in tempo reale e consentire un rapido ritrovameento.

Dario ha anche i documenti ma ha lasciato a casa i farmaci per la sua terapia quotidiana.