Genova – Un cantiere per lavori urgenti alla rete idrica in via Canevari e diverse vie di Marassi e di San Fruttuoso potrebbero restare senza acqua per diverse ore, a partire dalle ore 21.

Sono previsti disagni, questa sera, a causa dei lavori in programma in Via Canevari, per la riparazione di una grossa condotta della rete idrica che provocherà la sospesione dell’erogazione idrica da questa sera, 30 luglio alle ore 21.00 alle ore 1.00 di domani 31 luglio alle seguenti vie dei quartieri di San Fruttuoso e Marassi a Genova.

Queste le vie dove si verificherà la sospensione dell’acqua per alcune ore:

Via Canevari

Via Bobbio

Piazzale Marassi

Via Rino Mandoli

Via del Piano

Corso Galliera

Corso Sardegna

Zone limitrofe