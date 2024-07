L’anticiclone di origine africana resta stabile sul Mediterraneo e sull’Europa meridionale impedendo l’ingresso di correnti fresche di origine nord europea. Restano quindi giornate prevalentemente soleggiate, accompagnate da temperature elevate, sopra la media del periodo in particolare nei valori minimi.

Da venerdì previsto il passaggio veloce ma intenso di una perturbazione che porterà pioggia e un brusco calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, nel previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 30 Luglio 2024

Al mattino cieli prevalentemente puliti, tranne che per l’interno centro-occidentale, dove qualche nube potrà sporcare il cielo.

Nel pomeriggio formazione di cumuli specialmente a Ponente, con possibile formazione di fenomeni convettivi sulle Alpi Liguri.

Tra il tardo pomeriggio e la sera formazione di velature sul centro-ponente.

Venti sino alle prime ore del mattino con raffiche da N localmente fino a forti tra il Savonese e il Genovesato specialmente agli sbocchi vallivi.

Intensità in calo e flusso in rotazione dai quadranti meridionali nel corso della giornata.

Mare generalmente poco mosso, localmente quasi calmo sul settore centrale.

Temperature localmente in lieve aumento nei valori minimi per fenomeni di compressione, specialmente sul settore centro-occidentale, stazionarie o in lieve calo le massime.

Sulla costa temperature minime tra +24/+28°C e massime tra +28/+36°C

Nell’interno temperature minime tra +15/+24°C e massime tra +22/+35°C