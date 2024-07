Genova – È una mattinata di traffico e disagi lungo le autostrade della nostra regione, con numerosi automobilisti e trasportatori che sono rimasti imbottigliati nelle lunghe code che si sono create.

Situazione difficile in A10 nel tratto compreso tra il bivio con l’A26 e il casello di Genova Pegli, in direzione del capoluogo. Qui si registrano cinque chilometri di coda a causa di un incidente.

Disagi in entrambe le direzioni in A7: i lavori stanno causando due chilometri di coda tra Isola del Cantone e Vignole Barbera, in direzione Piemonte, e un chilometro di coda in prossimità del casello di Genova Bolzaneto, verso sud.

Infine, disagi anche in A12: tra Recco e Genova Nervi un chilometro di coda per lavori, tra Genova Est e Genova Nervi traffico intenso per un incidente.