Autostrade, tragico schianto in A26: morto un uomo, tratto chiuso e poi riaperto

Predosa (Alessandria) – Un terribile incidente si è verificato nel corso della prima mattinata odierna lungo l’allacciamento dell’A26 Genova-Gravellona Toce, in direzione del capoluogo. É accaduto nei pressi di Predosa, in Piemonte.

Il sinistro stradale ha visto coinvolta una macchina che avrebbe tamponato un mezzo pesante. Ancora da chiarire le cause di quanto successo, ma il bilancio del sinistro stradale è purtroppo tragico: l’uomo di 51 anni che si trovava a bordo della vettura e che viaggiava in direzione della Liguria è morto a seguito delle ferite riportate nell’impatto. Illeso, invece, l’autista del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso e la polizia stradale. Al fine di consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto, il tratto di autostrada coinvolto è rimasto chiuso per alcune ore.

La viabilità in direzione Genova è stata ripristinata nella tarda mattinata.

