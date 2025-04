Meteo Liguria, ancora tempo variabile ma senza pioggia

Le correnti fredde di origine nord-orientale portano ancora una certa variabilità del tempo oggi, mercoledì 2 aprile 2025, sulla Liguria e che proseguirà almeno fino a domani in un contesto comunque asciutto.

Leggero miglioramento a partire da domani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 2 Aprile 2025

Al mattino cielo generalmente nuvoloso su gran parte della regione, nuvolosità più compatta sul ponente in particolare sull’Appennino e sulle Alpi Liguri dove non escludiamo deboli nevicate a quote superiori i 1000-1100m.

A partire dalla tarda mattinata ci aspettiamo un generale miglioramento con schiarite via via sempre più ampie anche se resterà ancora nuvolosità residua sull’Appennino di ponente, mentre su quello di Levante avremo una certa attività cumuliforme con brevi rovesci in possibile sconfinamento sulle zone costiere. Sulle zone costiere del centro e del ponente cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Venti tesi o a tratti forti da nord-est sull’Appennino di levante e negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, più moderati altrove

Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo e sulle coste occidentali.

Temperature in leggera diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Costa: Min: +7°C/+12°C – Max: +15°C/+19°C

Interno: Min: -2°C/+5°C – Max: +8°C/+14°C