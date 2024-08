Genova – Rubinetti a secco e strada allagata, a Multedo, nel ponente genovese, per la rottura di una grossa tubazione della rete idrica.

La via Aurelia e via Multedo di Pegli sono allagate, con una decina di centimetri di acqua per strada e auto che procedono a fatica e pesanti disagi per tante famiglie che si sono risvegliate con i rubinetti dell’acqua “a secco”.

Intervento in corso dei Vigili del Fuoco e dei tecnici addetti alla rete di distribuzione di Iren

notizia in aggiornamento