Cairo Montenotte (Savona) – Sono entrati in casa per un controllo sulle armi denunciate anni fa e hanno scoperto pistole mai denunciate e due bombe a mano della prima guerra mondiale ancora funzionanti e conservate su un comodino. Sorpresa e grandi precauzioni da parte dei carabinieri della compagnia di Cairo Montenotte, nel savonese, nel corso degli ordinari controlli che svolgono a carico dei detentori di armi, si per la scoperta fatta nella seconda casa di una donna di 77 anni residente a Genova ma originaria della Val Bormida.

I militari si sono recati nell’abitazione per un controllo sulle armi denunciate anni fa dalla pensionata, probabilmente ereditate da un parente deceduto. Nel corso delle verifiche, però, i carabinieri hanno trovato tre pistole e relativo munizionamento. Dalle verifiche è però emerso che una era stata a suo tempo regolarmente denunciata, ma il relativo “nulla osta” era scaduto dal 1981 mentre delle altre due non c’era traccia negli appositi registri. Ma le sorprese non erano finite perché da una verifica più estesa nell’abitazione è stato scoperto che in una stanza da letto, su un comodino, la donna custodiva come soprammobili due bombe a mano risalenti alla prima guerra mondiale ancora perfettamente in grado di esplodere.

La pensionata è stata quindi denunciata, le armi sono state sequestrate e l’abitazione è stata sgomberata in attesa dell’arrivo degli artificieri per disinnescare e rendere inoffensive le due bombe o per prelevarle per farle “brillare” in ambiente sicuro e senza pericoli per la popolazione.