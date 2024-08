Genova – Inizia oggi, sabato 3 agosto, una delle giornate da Bollino Nero per le autostrade d’Italia ed in particolare per quelle più percorse per le partenze per le ferie, ovvero tutte quelle della Liguria. Se un fiume di auto ha già iniziato a muovere nella notte tra il Nord Italia e le località di villeggiatura, è prevista per oggi una delle giornate più intense per gli spostamenti tra Lombardia e Piemonte e la Liguria.

Saranno moltissimi i proprietari di seconde case in arrivo in Liguria ed in particolare nel savonese e nella riviera di levante con picchi massimi per il Tigullio.

Altra giornata da bollino nero è prevista per sabato prossimo 10 agosto e per i week end a venire