Genova – Sarà un’indagine a chiarire le cause del rogo che questo pomeriggio ha distrutto un autobus dell’Amt che ha improvvisamente preso fuoco in via Pozzo, nel quartiere di Albaro. Il conducente ha fatto in tempo a vedere del fumo che usciva dal vano motore ed ha fermato il bus aprendo le porte e invitando i passeggeri a scendere velocemente ma con ordine e senza panico e così nessuno si è fatto male.

Molta la paura, comprensibile visto che pochi istanti dopo il mezzo è stato avvolto dalle fiamme ma nessuno è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento rapidamente le fiamme mentre la polizia locale bloccava in traffico in direzione del centro.

Spento il rogo sono state avviate le prime indagini ed è stata bonificata l’area.

Non si tratta della prima volta che un mezzo di AMT prende fuoco durante una corsa e le perplessità dei sindacati aumentano di giorno in giorno.