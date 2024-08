Il promontorio anticiclonico presente sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale torna a rafforzarsi ma sono presenti ancora delle infiltrazioni di aria fresca in quota che potranno determinare instabilità pomeridiana nelle zone interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 4 Agosto 2024

Fino alla mattinata addensamenti sui versanti padani centro-occidentali, sul resto della regione cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Dalle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne, nel corso del pomeriggio daranno luogo a rovesci o temporali su Alpi Liguri ed Appennino orientale, in attenuazione serale. Sul resto della regione asciutto con il transito di qualche addensamento, anche se non si escludono locali e temporanei sconfinamenti di rovesci dalle zone interne.

Venti tra notte e primo mattino deboli o moderati da nord, poi tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature sstazionarie od in lieve aumento.

Sulla costa temperature minime tra +22/+27°C e massime tra +29/+34°C

Nell’interno temperature minime tra +13/+23°C e massime tra +27/+35°C