Rapallo (Genova) – Il Questore di Genova sospende la licenza ad un bar di Rapallo. Dopo alcuni procedimenti amministrativi avviati dalla divisione polizia amministrativa e sociale è stata disposta la sospensione per 7 giorni della licenza intestata al gestore di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di Rapallo.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un accertato quadro di criticità dal punto di vista della sicurezza, poiché il bar risulta abitualmente frequentato da persone pregiudicate e/o con precedenti di polizia ed oggetto di numerosi interventi delle Forze di Polizia e i cui fatti, tutti occorsi nell’ambito del locale, presentano i contorni di un concreto pericolo di compromissione per l’ordine e la sicurezza pubblica. Circostanze accertate sia dal Commissariato di PS Rapallo sia dal Comando Stazione Carabinieri.

In particolare, lo scorso 28 aprile, personale delle volanti del Commissariato era intervenuto a seguito di una violenta lite avvenuta all’interno del bar, passata poi alle vie di fatto, tra due uomini, uno dei quali era stato colpito al viso con un bicchiere di vetro andato in frantumi, riportando gravi lesioni, giudicate guaribili con prognosi di giorni 16 sc. L’aggressore era stato tratto in arresto per il reato di lesioni personali aggravate.

Pochi giorni dopo, i Carabinieri della Stazione di Rapallo erano intervenuti poiché un uomo era stato aggredito e percosso da quattro individui che lo avevano, altresì, derubato dello zaino contenente effetti personali e denaro in contante, fatti iniziati all’interno dei locali dell’esercizio. I militari, nell’occasione, avevano arrestato un uomo per il reato di rapina aggravata in concorso e deferito un secondo per il medesimo delitto.

La conseguente attività di accertamento e controllo delle Forze di Polizia ha constatato che il locale era divenuto luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate e/o pericolose.

Il provvedimento ex art. 100 TUPLS, notificato ieri dai poliziotti del Commissariato di P.S. Rapallo, adottato a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini, ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Esso ha altresì la funzione di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro vengono avvertiti che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte.

Genova 10 agosto 2024