Genova – Un pensionato di 85 anni è stato salvato dai Vigili del Fuoco al termine di una battuta di pesca notturna dal finale decisamente da dimenticare. L’uomo, intorno alle 23,30 di ieri notte era a bordo della sua imbarcazione da diporto, lunga circa 7 metri quando, in navigazione in prossimità della punta 10 (canale dell’ aeroporto C Colombo di Genova) ha urtato gli scogli per poi affondare.

Il pensionato è riuscito a buttarsi in acqua per poi raggiungere gli scogli sui quali si è rifugiato.

Fortunatamente la scena è stata notata da altri pescatori che hanno dato l’allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la capitaneria di Porto.

Il pensionato è stato salvato e trasferito in ospedale per accertamenti e questa mattina verrà recuperata l’imbarcazione affondata.