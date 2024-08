Manarola (La Spezia) – Esami medici specialistici, all’ospedale Cisanello di Pisa, per la ragazza di 17 anni che si è ferita dopo un tuffo di diversi metri di altezza, dalla scogliera di Manarola, nelle Cinque Terre.

La giovane avrebbe accusato forti dolori alla schiena dopo il tuffo ma non è ancora chiaro se abbia urtato il fondale o gli scogli durante il tuffo o se, invece, a causare il dolore sia stato l’impatto, comunque molto forte, sull’acqua.

La giovane – secondo le prime ricostruzioni – era in compagnia di altri coetanei quando ha deciso di tuffarsi da un punto della scogliera che qualcuno sostiene sia alta circa 10 metri rispetto al livello del mare.

Un tuffo molto pericoloso che potrebbe aver causato lesioni terribili in caso di urto con il fondale.

Sul posto è intervenuta la pubblica assistenza di Corniglia ma poco dopo le prime verifiche è stato richiesto l’interveno dell’elicottero del 118 che ha trasferito con la massima urgenza la ragazza all’ospedale di Pisa.

Ora si attende l’esito delle analisi per capire la gravità della situazione.

Impatti molto forti con il fondale o con gli scogli possono causare traumi spinali in grado di paralizzare gli arti per sempre.