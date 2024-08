Genova – Verranno abbattuti questa sera, tra le proteste delle associazioni ambientaliste e dei comitati per la salvaguardia dei bene paesaggistici, gli ultimi alberi secolari di Brignole, condannati a morte perchè considerati “pericolosi” nonostante abbiano fatto ombra, sino all’ultimo momento della loro vita, ad autobus, capolinea AMT, passeggeri e auto in transito senza alcun cartello di pericolo o segnale che mettesse in guardia i passanti sul rischio di un cedimento improvviso.

Le motoseghe inviate dall’assessore alla Manutenzione del Comune di Genova, Mauro Avvenente, non avranno pietà neppure per gli ultimi enormi tronchi che crescono davanti alla stazione di Brignole e che, almeno apparentemente, non mostrano segni di malattia o di propensione al crollo.

Anche per questi ultimi alberi – salvo sorprese dell’ultimo minuto – non ci sarà alcuna sospensione della condanna, neppure per il tempo necessario a consentire una “contro-perizia” di esperti agnonomi, tra i quali anche alcune figure di riferimento internazionale che hanno già dichiarato che ci potevano essere possibilità per salvare almeno una parte degli alberi.

L’esperto agronomo che ogni giorno verifica i tronchi abbattuti per conto di alcune associazioni ambientaliste ha dichiarato ai Media di non aver ancora visto, sui tronchi esaminati, segni di “carie” o marciume che lascino supporre una pericolosità imminente.

Intanto cresce la protesta, specie sui social, per quanto sta avvenendo e per il mancato accordo per consentire una verifica di terzi sulla necessità di abbattere gli alberi. Una scelta che rischia di seminare il dubbio su quanto avvenuto.