Airole (Imperia) – E’ stato ritrovato sano e salvo il ragazzo di 25 anni disperso da ieri sera sui sentieri della zona e che aveva lanciato l’allarme, ieri sera, intorno alle 20,30, quando ha capito di essersi perso durante un trekking e di non riuscire a trovare la via per rientrare a casa prima del tramonto del sole.

Il giovane stava percorrendo il sentiero Colletto di Fasceo quando ha compreso di aver smarrito la strada e ha così chiamato i soccorsi.

Grazie al punto gps ottenuto con il telefono cellulare, i vigili del fuoco hanno individuato velocemente la zona dove si trovava il ragazzo e lo hanno raggiunto a piedi.

Una volta rifocillato e tranquillizzato, i pompieri lo hanno riportato alla strada e alla sua auto con la quale ha potuto far ritorno a casa in sicurezza.

Con la riduzione graduale delle ore di luce, tipica di questa stagione, aumentano i casi di persone che rischiano di restare sui sentieri al tramonto del sole.

Gli esperti consigliano di portare sempre una torcia e indumenti più pesanti nel caso si dovesse essere costretti a trascorrere la notte all’addiaccio e di avere sempre con sè il cellulare per comunicare in caso di emergenza.