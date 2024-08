Aggiornamento – Il servizio della funicolare è ripreso dopo circa mezz’ora

Genova – Disagi e proteste anche questa mattina per la funicolare Zecca-Righi ferma per gli ormai consueti “problemi tecnici”.

Ad annunciarlo la messaggistica del Comune di Genova che avvisa che il servizio è temporaneamente sospeso causa problemi tecnici e che è attivo il servizio sostitutivo.

In attesa che le riparazioni vengano effettuate, sui social, divampano le consuete lamentele di chi, dovendo usufruire del servizio, si domanda il perché di queste ripetute anomalie.