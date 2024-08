Ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato, oggi, venerdì 23 agosto 2024, un inizio di fine settimana che resterà soleggiato e con temperature ancora elevate e con disagio da caldo in aumento per la presenza di aria umida in arrivo dal mare.

Non sono previste precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 23 Agosto 2024

Al mattino un po’ di nubi sparse a ponente, in trasferimento dalla costa verso l’interno, ma senza fenomeni; in genere soleggiato altrove a parte qualche nube bassa costiera.

Nel pomeriggio cielo sereno praticamente ovunque. Da segnalare la possibilità di qualche piovasco sulle Alpi Liguri e sulle testate della Val d’Aveto, ma in allontanamento verso il Piacentino.

In serata parziale aumento delle nubi basse sul settore centro-occidentale della costa, cielo sereno altrove.

Venti da deboli a moderati da sud

Mare generalmente poco mosso

Temperature prevalentemente stazionarie, ma con tasso di umidità in aumento.

Sulla costa temperature minime tra +21/+25°C e massime tra +28/+31°C

Nell’interno temperature minime tra +13/+19°C e massime tra +25/+33°C