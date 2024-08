Genova – Una donna di 39 anni è finita nei guai ieri sera, nel quartiere di Nervi, dopo una segnalazione per il troppo rumore e musica a tutto volume che arrivava dalla sua abitazione.

I poliziotti sono intervenuti in via del Commercio risalendo velocemente all’abitazione per via della musica.

Gli agenti hanno suonato alla porta ma nessuno ha aperto e quindi sono iniziati i primi sospetti.

Un agente si è affacciato da una finestra delle scale riuscendo a vedere la donna che lanciava una borsetta in un giardino sottostante e la padrona di casa ha aperto la porta.

Mentre alcuni poliziotti recuperavano la borsetta, gli altri entravano nell’abitazione dove sono stati trovati 300 grammi di hashish già pronti per essere rivenduti.

Nella borsetta recuperata è stata invece ritrovata una pistola non dichiarata, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, e un caricatore con i proiettili.

A questo punto sono scattate le manette ai polsi della donna che è stata condotta al carcere di Pontedecimo in attesa di giudizio per detenzione e spaccio di droga e per possesso ingiustificato di arma da fuoco.