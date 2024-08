Genova – Raffica di controlli, questa mattina, nel cuore dei vicoli genovesi, con agenti di polizia e cani anti droga nella zona di Sottoripa e nei luoghi dove si sono registrate risse e scontri nei giorni scorsi.

Particolare attenzione è stata rivolta all’area interessata da negozi commerciali e ristori, sotto i portici di via Sottoripa, di fronte a piazza Caricamento.

Verificati anche alcuni esposti in cui è stata segnalata la presenza di spacciatori e assuntori di droghe, rispettivamente in piazza Caricamento, in via Gramsci, in via di Sottoripa e via San Luca.

Controllati 7 esercizi commerciali, di telefonia, minimarket, un’attività di ristorazione e negozi di vicinato. I controlli sono stati estesi anche ai clienti presenti nei negozi all’arrivo degli agenti.

Complessivamente sono state identificate, sul posto, oltre 60 persone.

Restano, fortissime, le perplessità e i timori di residenti e commercianti della zona che hanno visto precipitare la situazione negli ultimi anni, nonostante annunciati presidi, militarizzazione dei vicoli e sospensione praticamente totale di concreti progetti di integrazione e sviluppo sociale.

Il 14 settembre una assemblea pubblica organizzata da associazioni e comitati del centro storico metterà in evidenza i punti delicati della situazione e le “mancanze” della civica amministrazione e delle istituzioni.