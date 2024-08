Genova – Ancora risse e feriti, nella notte, questa volta nel quartiere di Sampierdarena dove, intorno alle 3 alcuni residenti hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine sentendo urla e rumori provenire dalla zona di via di Francia dove sarebbero state segnalate anche alcune persone ferite che si aggiravano per strada sangunando.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e le ambulanze del 118 ma alle prime luci delle sirene c’è stato un fuggi fuggi generale e dei feriti non si è trovata traccia a parte qualche goccia di sangue a terra.

Il personale di soccorso ha quindi iniziato a girare per le strade della zona per assicurarsi che nessuno fosse in difficoltà, magari a terra e incapace di chiedere soccorso.

Nel frattempo una persona si è presentata all’ospedale Vill Scassi con ferite riconducibili ad una rissa ma è poi fuggita, probabilmente per sottrarsi alle indagini e alle domande delle forze dell’ordine.

Cresce la preoccupazione dei residenti del quartiere per l’aumento costante degli episodi di violenza e per la scarsa presenza invece, di pattuglie e controlli.

Perplessità che vanno ad aggiungersi a quelle dei residenti del centro storico dove, negli ultimi giorni, si sono registrate risse e pestaggi nonostante i presidi annunciati e che, evidentemente, non costituiscono un deterrente.