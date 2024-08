Savona – Ben due Tir bloccati sulle strade interne del savonese e traffico della zona in tilt, nella notte e nuovo record negativo per questo tipo di disagi.

La prima segnalazione è arrivata intorno alle 4,30 nella zona di Stella mentre il secondo allarme ai vigili del fuoco è arrivato da Ranzi. In entrambe i casi i grossi automezzi, usciti dalle autostrade per lavori in corso e chiusure, hanno imboccato le strade provinciali e locali seguendo navigatori e Gps che non tenevano conto delle enormi dimensioni dei mezzi che si sono incastrati in tornanti molto stretti e in passaggi particolarmente complessi.

Il traffico si è paralizzato di conseguenza e nelle località interessate è scoppiato il caos.

I vigili del fuoco sono intervenuti con autogru per spostare letteralmente i Tir, sollevandoli da terra, e rimettendoli in posizione tale da poter riprendere la marcia.

Costi, disagi e pericoli tutti a carico della collettività.

Ci si domanda cosa stia facendo chi opera le chiusure autostradali per evitare il problema visto che i camion ed i Tir non si fermano e devono comunque raggiungere le loro destinazioni ed evidentemente non riescono ad avere le informazioni necessarie ad evitare questo genere di blocchi.

C’è chi propone di far pagare ai concessionari autostradali i “costi” delle operazioni di recupero dei mezzi bloccati e dei disagi subiti da paesi e lavoratori.

(Foto di Archivio)