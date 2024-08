Albisola Superiore (Savona) – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio divampato nella cucina di un ristorante della zona di piazza Matteotti.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 20,30, un principio di incendio ha interessato la friggitrice del ristorante e la cappa di aspirazione che si trova al di sopra. Una fiammata che ha causato momenti di comprensibile timore e la chiamata concitata ai vigili del fuoco che sono rapidamente intervenuti.

I pompieri si sono accertati che il locale fosse stato evacuato e poi sono intervenuti domando le fiamme e mettendo in sicurezza la cucina del locale e i vari dipendenti.

Spente le fiamme i pompieri hanno avviato le prime verifiche per accertare le cause del rogo che fortunatamente, ha provocato danni ma nessuno è rimasto ferito o intossicato per il fumo.