Laigueglia (Savona) – Sono nate all’alba e dopo essersi fatte largo tra la sabbia sino all’aperto hanno fatto la loro prima e difficilissima corsa verso il mare. Le tartarughine Caretta caretta cresciute nelle uova deposte nel nido sulla spiaggia sono finalmente nate e hanno preso la via del mare, sorvegliate passo a passo dai volontari che per settimane hanno garantito la sicurezza del nido proseguendo ricerche ed analisi scientifiche

«Emozionante lo spettacolo a cui turisti e laiguegliesi hanno assistito questa mattina all’alba alla schiusa delle uova delle tartarughe. Un bella immagine per Laigueglia che per il secondo anno consecutivo è stata premiata con la Bandiera Blu della Fee per qualità del suo mare e per l’impegno dei balneari. Ringraziamo ovviamente i biologi dell’Acquario, dell’associazione Delfini del Ponente e il titolare dei bagni Diana Mimmo Giraldi che da giugno hanno monitorato la spiaggia allestendo una gabbia per tutelare le uova. Laigueglia è la prima località balneare della Riviera di Ponente ad aver vissuto un evento che resterà indelebile nel cuore di moltissime persone che questa mattina all’alba erano sulla spiaggia per assistere a questo spettacolo della natura», dice il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi