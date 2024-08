Genova – A seguito di accurate indagini condotte dai Carabinieri, è stato rintracciato il presunto responsabile dei danneggiamenti avvenuti negli scorsi giorni ad alcune auto in sosta nel quartiere genovese di Sampierdarena.

Sono almeno cinque le vetture danneggiate, anche se non si esclude che possano essercene altre. Tutte erano parcheggiate nella zona della stazione ferroviaria, tra via Cantore e via La Spezia. Sono stati diversi i cittadini e i residenti della zona – anche quelli non direttamente coinvolti nell’accaduto – che negli scorsi giorni hanno denunciato l’accaduto via social, esprimendo le loro preoccupazioni.

Secondo quanto ricostruito, il responsabile avrebbe danneggiato le auto con una chiave, un chiodo o comunque un oggetto appuntito. In alcuni di questi casi, sempre con gli stessi oggetti, avrebbe scritto anche delle minacce.

foto Facebook