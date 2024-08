Genova – Un 25enne è stato denunciato dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo nel quartiere di Marassi dove le attività sospette del giovane avevano attirato l’attenzione delle forze dell’ordine che, dopo averlo pedinato per qualche giorno, si sono presentati alla porta di casa per effettuare una perquisizione che ha portato al ritrovamento di circa 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il

confezionamento dello stupefacente.

Il 25enne è stato quindi denunciato.