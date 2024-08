Savona – Il 7 e 8 settembre 2024 si terrà a Savona, per la sua 36° edizione, la tradizionale Fiera di San Bartolomeo del Bosco (SV), un viaggio tra natura, artigianato e prodotti locali.

Il fil rouge di questa edizione è il rapporto dell’uomo con la natura, la biodiversità, il cambiamento climatico e le conseguenze per l’ambiente in cui vive, temi che vedranno la partecipazione di tecnici del settore in confronti e dibattiti, oltre alla possibilità di partecipare a degustazioni e show cooking condotti da grandi professionisti, per valorizzare e conoscere i prodotti enogastronomici del territorio.

La Fiera di Sa Bartolomeo del Bosco quest’anno raddoppia con nuovi spazi espositivi ed inedite attività in programma. Numerose le adesioni degli operatori, enti ed associazioni che hanno partecipato alla realizzazione del tradizionale momento di incontro e rilancio della località di San Bartolomeo del Bosco, una fiera che, ogni anno, riscuote sempre più interesse ed entusiasmo.

L’edizione di settembre 2024 sarà caratterizzata dalla presenza di:

– un’ampia area dedicata alla vendita dell’artigianato locale e alla vendita di prodotti agricoli locali;

– un’area animata dalle associazioni savonesi dedicata allo sport, all’outdoor e al volontariato con attività e laboratori per bambini ed adulti;

– una zona per gli allevatori e i loro animali;

– un’area dedicata a talk, incontri e degustazioni;

– un’area dedicata allo street food.

L’animazione musicale accompagnerà le due serate: sabato 7 settembre dalle 19 con DJ Bond e domenica 8 settembre dalle 19 con Bida & the Groovemakers. La Fiera sarà aperta nei seguenti orari:

Sabato 7 settembre dalle 09.00 alle 23.00;

Domenica 8 settembre dalle 09.00 alle 23.00.