Genova – Abbonamento gratuito ai mezzi di trasporto di AMT per tutte le matricole dell’Università degli Studi di Genova. Comune e ateneo hanno sottoscritto, per il terzo anno consecutivo un accordo che prevede la possibilità, per tutti gli studenti del primo anno dell’Università genovese, di viaggiare gratuitamente su autobus, metro, ascensori e funicolari e anche sul trenino di Casella.

L’iniziativa è rivolta agli studenti che per la prima volta si iscriveranno regolarmente all’anno accademico 2024/2025.

L’agevolazione è disponibile a quanti si iscrivono per la prima volta all’Università di Genova, per l’anno accademico 2024/25, a un corso di laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico), un dottorato, una scuola di specializzazione (con l’eccezione per l’iscrizione 2023/2024 solo per l’area medica) o a un master.

«Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale e AMT vanno incontro agli studenti dell’Università di Genova con un aiuto concreto che agevolerà le matricole negli spostamenti in città – dichiara l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora – Il nostro obiettivo è quello di indirizzare anche i giovani il più possibile verso modalità di spostamento smart e green, tra le quali il Trasporto Pubblico Locale svolge indubbiamente il ruolo di protagonista. Per noi è importante sensibilizzare la popolazione sull’importanza di ridurre l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati a favore di quelli pubblici, e stiamo riuscendo nel nostro intento».

«Questa iniziativa, che condividiamo con l’Università e il Comune di Genova, ha come obiettivo di agevolare gli studenti universitari che scelgono di muoversi in modo sostenibile – dichiara Ilaria Gavuglio, presidente AMT – Vogliamo promuovere la mobilità green tra i giovani, offrendo loro un’importante agevolazione economica. Lo scopo è fidelizzare gli studenti che per il loro primo anno universitario possono viaggiare gratuitamente su tutto il nostro articolato sistema di mobilità urbano ed extraurbano, invogliandoli a continuare ad utilizzare il trasporto pubblico anche negli anni successivi, introducendo così una virtuosa abitudine sostenibile nella loro quotidianità».

«È con grande soddisfazione che l’Ateneo, in collaborazione con il Comune di Genova e AMT, consolida l’offerta di un’azione fondamentale per le sue studentesse e per i suoi studenti- -. commenta Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria dell’Università di Genova – L’abbonamento CityPass AMT elettronico gratuito crea valore in termini di importante risparmio per la comunità studentesca, di attrattività per l’Università di Genova e di crescita sostenibile per il territorio».

Per poter richiedere l’abbonamento occorre recarsi sul sito Servizi online Unige, nella sezione Utilità, e prenotare l’abbonamento indicandone la data di decorrenza; successivamente lo studente riceverà il numero di abbonamento che potrà essere utilizzato attraverso l’app AMT.

Questo abbonamento annuale gratuito, analogamente alle gratuità introdotte da AMT con la nuova politica commerciale sperimentale partita il 15 gennaio scorso (deliberata dalla Città Metropolitana di Genova), permette di viaggiare su tutta la rete gestita da AMT, vale a dire su tutta la rete urbana di Genova (che comprende linee bus, metropolitana, funicolari, ascensori, ferrovia a cremagliera), su tutta la rete bus provinciale (compresa la linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino), su Navebus, Volabus e ferrovia Genova-Casella.