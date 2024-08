Recco (Genova) – Un’auto in fiamme subito dopo la galleria successiva al casello di Recco, in direzione Genova. L’allarme è scattato intorno alle 3,30 quando alcuni automobilisti hanno segnalato le fiamme e l’auto ferma a lato della strada.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e avviato le prime indagini mentre sopraggiungevano le forze dell’ordine. Dentro e intorno al veicolo, infatti, non c’era nessuno.

La polizia stradale ha iniziato le ricerche e poco dopo è stato trovato il conducente che era scappato lungo l’autostrada per lo spavento.

Agli agenti della stradale ha raccontato di aver visto fumo che usciva dal cofano e di aver fatto appena a tempo a fermare l’auto a lato strada prima che venisse avvolta dalle fiamme.

Terrorizzato, l’automobilista è riuscito ad uscire dal mezzo in fiamme ed ha iniziato a correre.

In corso le indagini per accertare l’origine del rogo.

(Foto di Archivio)