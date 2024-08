Genova – Vigili del fuoco in azione, nella notte, per un incendio divampato per cause ancora da accertare in un terreno incolto, nella zona di via Pietra Ligure, a Voltri.

A far scattare l’allarme la segnalazione di un passante che ha notato le fiamme in un canneto ed ha allertato il 112.

Su posto è intervenuta la squadra Multedo con un’autobotte in appoggio.

Le fiamme sono state domate in fretta e poi i pompieri hanno avviato le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine e le cause del rogo che potrebbe essere di origine dolosa.