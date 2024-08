Ancora alta pressione sul Mediterraneo e generali condizioni di stabilità anche sulla Liguria con disagio da caldo a caua delle temperature ancora molto elevate e superiori alla media stagionale. Saranno tuttavia probabili locali annuvolamenti in prevalenza medio-alti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 31 Agosto 2024

Dalla prima mattinata assisteremo al passaggio di nubi alte o velature che renderanno il cielo spesso lattiginoso con il sole che potrebbe essere visibile come dietro un vetro smerigliato. Qualche addensamento cumuliforme nel pomeriggio nelle zone interne con forse qualche isolato temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in lieve aumento le minime, stazionarie o in contenuto calo le massime. Disagio da caldo sempre elevato.

Sulla costa temperature minime tra +23/+26°C e massime tra +28/+31°C

Nell’interno temperature minime tra +16/+23°C e massime tra +28/+33°C