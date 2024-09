Genova – Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine che sono al lavoro per ricostruire quanto avvenuto l’altra notte all’interno del bar Colombo in via Gianelli, nel quartiere genovese di Quinto al Mare.

Uno o più ladri si sarebbero introdotti all’interno del locale, rubando dei liquori e anche dei contanti presenti nella cassa. La mattina successiva ai fatti i titolari nel bar si sono accorti di quanto accaduto e hanno immediatamente allertato la Polizia di Stato.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno avviato i primi rilievi per chiarire quanto successo. Nelle prossime ore potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi del bar per cercare di risalire all’identità dei responsabili.