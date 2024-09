Sestri Levante (Genova) – Ha visto su un sito di annunci la bicicletta elettrica che gli avevano rubato ed ha chiamato i carabinieri per fare denuncia.

I carabinieri della Stazione di Sestri Levante hanno individuato e denunciato un 43enne per ricettazione.

Un cittadino che qualche mese fa aveva denunciato il furto della propria bici elettrica del valore di 600 euro, ha riconosciuto la stessa in un annuncio di vendita su un noto sito per annunci e scambi.

La persona si è quindi rivolta ai carabinieri e seguendo le loro indicazioni, ha contattato il venditore che si è presentato all’appuntamento per consegnare la bicicletta e per ricevere il denaro e si è invece trovato davanti i militari che lo hanno identificato e denunciato per poi prendere in consegna la bicicletta e restituirla al legittimo proprietario