Genova – Grave incidente, intorno alle 20,30, nei pressi dell’ex mercato ortofrutticolo di corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso.

Due scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare e i conducenti sono finiti a terra.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e le forze dell’ordine.

I due feriti sono stati stabilizzati e poi trasferiti in ospedale in codice rosso, il più grave.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente ma dalle prime risultanze sembra che i due veicoli a due ruote si siano “toccati” causando la caduta.

Il traffico della zona è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

(Foto da Facebook)