Liguria – Un pomeriggio ricco di code e disagi, conditi dall’incessante pioggia, quello che stanno vivendo centinaia di automobilisti che in queste ore si sono messi in viaggio lungo le Autostrade della Liguria.

In A26, a causa di un incidente, si segnalano ben 5 chilometri di coda in direzione nord nel tratto compreso tra l’allacciamento con l’A10 e il casello di Ovada, al confine tra Liguria e Piemonte.

Situazione complessa anche in A10 in direzione Genova, sempre a causa di due sinistri stradali. Il primo, avvenuto tra Celle Ligure ed Arenzano, sta causando 1 chilometro di coda. Il secondo, che si è verificato tra Genova Pra’ e Genova Pegli, sta causando una coda di circa 2 chilometri.

Infine, la situazione non è migliore in A7. Questa volta la causa sono i cantieri presenti tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione nord: in questo caso, sono 3 i chilometri di coda al momento presenti.