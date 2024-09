La perturbazione che ha interessato la Liguria nel fine settimana si sta spostando verso Est e lascia spazio ad un momentaneo e progressivo miglioramento nella prima parte della settimana mentre già si prevede un possibile drastico abbassamento delle temperature e peggioramento delle condizioni meteo, sul finire della settimana (da confermare).

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 9 Settembre 2024

Temporali residui si spostano verso est dalla scorsa notte e fenomeni residui sono attesi nelle ore centrali nel profondo entroterra spezzino e localmente sul confine con l’ Alta Toscana.

Ampi spazi di sereno a partire dall’ Imperiese (ad eccezione di qualche fenomeno convettivo localizzato tra Alpi Marittime e Liguri), in rapida espansione pomeridiana al settore centrale.

Esaurimento delle precipitazioni entro sera su tutta la regione, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali sul centro ponente. deboli dai quadranti meridionali sullo Spezzino con rinforzi fino a forti da O/SO sul Golfo in nottata e prima mattinata.

Mare mosso sulla costa centro-occidentale, molto mosso o localmente agitato sul Levante e al largo.

Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione nell’entroterra, massime in aumento

Sulla costa temperature minime tra +20/+24°C – Max: +24/+29°C

Nell’interno temperature minime tra +10/+20°C – Max: +18/+28°C