Primo giorno di scuola, in Liguria, per oltre 160mila studenti per il nuovo anno scolastico che inizia questa mattina di lunedì 16 settembre 2024.

L’anno scolastico 2024-2025 prevede ben 207 giorni di scuola e terminerà il prossimo 10 giugno 2025.

Anche quest’anno partenza con problemi e disagi visto che la corsa alle cattedre è tutt’altro che terminata e la maggior parte delle scuole non ha ancora completato l’organico, specie per quanto riguarda insegnanti di sostegno, Ose e Osa e moltissime scuole iniziano l’anno senza poter garantire la mensa scolastica e quindi con orario ridotto.

Saranno come sempre le Famiglie a far fronte ai ritardi, alle difficoltà ma anche le incapacità professionali di chi ha avuto tre mesi di tempo per organizzarsi ed ancora non lo ha fatto.

Per gli studenti già alle prese con lo “stress” scolastico la prima pausa lunga arriverà con il Natale, dal 23 dicembre al 7 gennaio, poi dal 17 al 22 aprile per la Pasqua, infine il ponte dal 1 al 4 maggio.