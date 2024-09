Genova – Un branco di lupi composto da adulti e cuccioli staziona da qualche giorno sulle alture di Bavari, nel levante genovese tra la curiosità e lo stupore dei residenti della zona cui capita di incontrare gli animali mentre passano in auto, specie al mattino presto o alla sera tardi. Incontri “pacifici” e senza alcun problema ma che restano ovviamente una curiosità.

Non è la prima volta che i Lupi fanno capolino nella zona dove, già lo scorso anno, un branco – probabilmente lo stesso – ha sostato in zona con alcuni cuccioli per poi sparire tra i boschi con l’avanzare della stagione fredda.

Quest’anno il numero dei cuccioli è più altro, segno che il branco gode buona salute e ha buone capacità di procurarsi il cibo catturando giovani daini e caprioli e cuccioli di cinghiale che abbondano nei boschi della zona.

Cresce il numero di avvistamenti di questo tipo di animali sulle alture e nei boschi attorno alla città di Genova e quasi sempre si tratta di incontri fugaci che durano pochi secondi, in alcuni rari casi qualche minuto e con uomini e animali che si “studiano” a distanza, con qualche perplessità e una atavica paura che li tiene lontani.

E proprio la necessità di mantenere questa distanza è la priorità da mantenere negli eventuali incontri. Gli esperti ricordano di mantenere la calma, muoversi lentamente e lasciare che sia il lupo a scegliere il modo di allontanarsi.

Vietato fornire cibo e strettamente raccomandato, nei luoghi di presenza, anche probabile, non lasciare cibo per animali domestici a portata di lupo.

Si tratta comunque di animali opportunisti che potrebbero avvicinarsi troppo ad abitazioni e giardini se c’è presenza di ciotole con cibo o rifiuti lasciati nei sacchetti e non dentro i bidoni della spazzatura.