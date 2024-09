Parte ufficialmente all’hotel Bristol di Genova la campagna elettorale del candidato del Centro Destra alla presidenza della Regione Liguria. Marco Bucci con l’intera coalizione del ha presentato ufficialmente la sua candidatura.

All’evento hanno partecipato tutti i rappresentanti dei partiti e delle liste che sostengono la candidatura di Marco Bucci: Matteo Rosso per Fratelli d’Italia, Edoardo Rixi per la Lega, Carlo Bagnasco per Forza Italia, Ilaria Cavo per Noi Moderati, Carmelo Cassibba per Vince Liguria, Gianni Vassallo per Orgoglio Liguria e Umberto Calcagno per l’Udc. In platea e anche fuori dalla sala tanta gente che sostiene Bucci e crede in questa scelta.

“Adesso dobbiamo costruire i prossimi vent’anni della Liguria con progetti ben definiti, non discorsi sulle nuvole – ha dichiarato Bucci -. Parliamo di infrastrutture, sanità, ambiente, sviluppo economico e turismo. Io ci metto la faccia, i liguri quando vedono qualcuno che si tira su le maniche e lavora, lo apprezzano e gli vogliono bene. Sono qui per questo con i partiti, le liste civiche e tanti sindaci: tiriamoci su le maniche e lavoriamo insieme per il bene della Liguria”.

qui sotto è possibile rivedere la diretta della presentazione della campagna elettorale di Marco Bucci